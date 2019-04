Magazine Ex-BBB goiana Hariany mostra presentes recebidos dos fãs Loira tem recebido vários mimos de seus seguidores

A goiana Hariany Almeida pode até ter sido expulsa do BBB 19, mas o carinho dos fãs não diminui. Prova disso é a quantidade de presentes que a loira vem recebendo e que ela fez questão de mostrar no Instagram. Por meio de stories, Hariany mostrou almofada, pelúcias, cartas e chocolates recebidos de seus fãs. "Estou impressionada com o carinho que vocês têm por mi...