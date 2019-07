Na noite dessa terça-feira (16), a ex-BBB Hariany Almeida contou que reclamou do preço da água em um hotel de luxo do Rio Grande do Norte e acabou ganhando um champanhe. A goiana está curtindo uma viagem com as ex-colegas de confinamento Paula, Carol Peixinho e Isabella Cecchi.

Ao lado da mineira Paula, que levou o prêmio milionário do BBB 19, a goiana fez vídeos rindo de como tudo aconteceu. "A moça ofereceu água. 15 reais, uma água? Cê tá doida?", disse a estudante de Senador Canedo. Em seguida, a funcionária do hotel teria oferecido champanhe e a goiana disse: “Olha, se for para pagar, a gente não quer, não. Mas se for de graça...”.

“O que aconteceu? A gente ganhou! Ganhamos a champanhe de 500 conto”, comemoraram.

As ex-BBBs estão em um hotel cinco estrelas na capital do Rio Grande do Norte, onde a hospedagem custa a partir de R$ 1.150 por noite. Assista ao vídeo compartilhado por Hariany Almeida: