Magazine Exílio criativo Exílio de Oscar Niemeyer em Paris detonou a fase alienígena do arquiteto de Brasília, diz livro

Mais conhecido e celebrado arquiteto do País, Oscar Niemeyer teve uma carreira prolífica também no exterior. De 1962 em diante, já consagrado por Brasília, Niemeyer começa a desenvolver projetos internacionais - no Líbano, nos Estados Unidos, em Israel - e se torna uma espécie de porta-estandarte do modernismo brasileiro.Mas é em 1965 que o salto se alarga....