Magazine Eventos literários: pandemia paralisa mercado que já estava encolhendo Isolamento levou bienais do livro, festas e jornadas literárias a buscarem alternativas, impactando até as homenagens ao centenário de Clarice Lispector

Corredores lotados, palestras disputadas, debates acalorados que hipnotizam plateias cheias, sessões de autógrafos com filas, oficinas com autores, conferências com grandes nomes da área. Todo esse movimento que caracteriza os eventos literários de variados portes foi afetado em cheio com a eclosão da pandemia do novo coronavírus. Bienais do livro, festas e jornadas lite...