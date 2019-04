Magazine Evento no Martim Cererê relembra extinta boate Jump

DJs, drag queens e shows musicais fazem parte do evento Jump Forever que toma, nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, o espaço do Centro Cultural Martim Cererê. A ideia da organizadora, Regina Perri, é relembrar os anos dourados da boate Jump, casa noturna do Setor Oeste extinta, mas que ficou marcada na cena LGBT da cidade. A festa começa com os DJs Mauricio Mota ...