Magazine Evento de rap tem competição de rimas no Martim Cererê Festival Rapense recebe ainda diversos shows, sexta-feira e sábado, no centro cultural do Setor Sul

O Festival Rapense reúne nesta sexta-feira e neste sábado, no Centro Cultural Martim Cererê, com entrada gratuita, alguns dos nomes de destaque da cena rapper brasileira. A principal atração, vinda de São Paulo, é o grupo Facção Central (foto) que se apresenta no sábado. Além disso haverá competição de rimas de rap e premiação. Nsta sexta-feira, o espaço será a...