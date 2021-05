Magazine Eva Wilma é diagnosticada com câncer no ovário e segue internada em SP A atriz já estava na UTI desde 15 de abril, inicialmente por problemas cardíacos e renais

A atriz Eva Wilma, 87, foi diagnosticada com câncer no ovário. Segundo boletim médico divulgado neste sábado (8), ela começou o tratamento oncológico nesta semana e segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Eva Wilma já estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da unidade desde 15 de abril, inicialmente por problemas cardíacos e renais, segund...