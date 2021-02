Magazine Eu vi um menino correndo O clássico O Garoto chega aos 100 anos e revela, como poucos filmes de Charles Chaplin, o imaginário em torno de Carlitos, um dos personagens mais emblemáticos da história cinematográfica

O primeiro semestre de 1921 marcava um momento muito representativo para a carreira do ator, diretor e roteirista inglês Charles Chaplin. Sim, ele jogava em todas as posições e, até por isso mesmo, decidiu que não estaria mais sob o jugo dos estúdios de Hollywood. Depois de migrar da Inglaterra para a meca do cinema nos EUA, ele logo percebeu que só conseguiria ter a...