Magazine 'Eu trocaria todo o dinheiro para ter saúde', diz Simaria Serginho Groisman perguntou no 'Altas Horas' se cantora estava totalmente recuperada

Simone e Simaria participaram do Altas Horas deste sábado, 20. Serginho Groisman perguntou à Simaria se ela estava "zerada" após os problemas com a saúde. A cantora, que teve tuberculose ganglionar, respondeu de maneira reflexiva sobre o período. "A saúde é o bem mais precioso que a gente tem. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, quando você está na cama do hos...