Magazine "Eu te entendo", diz Lima Duarte em homenagem para Flávio Migliaccio; assista Migliaccio foi encontrado morto em seu sítio, no interior do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (4)

"Eu te entendo", começa o ator Lima Duarte em vídeo com pouco mais de 4 minutos de duração, publicado por ele na plataforma YouTube, dedicado ao amigo e também ator Flávio Migliaccio, morto nesta segunda-feira (4). "Nós fomos do Teatro de Arena, foi lá que nós aprendemos que era preciso, era urgente, que se pusesse o brasileiro em cena, com seu falar, c...