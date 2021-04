Magazine Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom

Por ter feito muito sucesso exatamente na época da ditadura militar e manter uma relação amistosa com os donos do poder naqueles anos de chumbo, o Rei ganhou a fama de ser alienado politicamente, na vida e nas canções. Enquanto nomes como Chico Buarque e Gilberto Gil eram exilados e João Bosco e Belchior tinham composições censuradas, ele navegava em águas calmas com su...