Magazine “Eu não queria fazer julgamentos”, diz Cileide Alves sobre biografia de Iris Rezende

“Este livro me ajudou a ser uma jornalista com uma visão mais ampla, abriu meu horizonte.” Cileide Alves, articulista do POPULAR e comentarista da Rede Sagres, define assim o desafio que foi escrever a biografia Iris Rezende - De Líder Estudantil a Governador (1958-1983). Um dos principais nomes do jornalismo político em Goiás, ela fala a respeito do trabalho, mostra...