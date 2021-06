Magazine “Eu me sinto um garoto”, diz Erasmo Carlos ao completar 80 anos de idade Em conversa com O POPULAR, o Tremendão faz um balanço da vida, lembra o primeiro show em Goiás e fala sobre o segredo da amizade com o amigo Roberto

Ele – que escreveu e cantou Festa de Arromba – vai comemorar os 80 anos completados neste sábado, da forma mais discreta possível. Seguindo as regras de distanciamento social, Erasmo Carlos vai celebrar a data em uma videoconferência com a família. “Ainda não é hora de abrir as portas para receber pessoas”, disse em entrevista ao POPULAR. Homem do rock, Erasmo é um d...