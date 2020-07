Magazine ‘Eu me perdoei’, diz Gabriela Pugliesi em seu retorno ao Instagram Influenciadora digital afirma que perdeu alegria, a confiança de internautas e trabalhos ao ser 'cancelada' por furar a quarentena

Há 12 semanas que Gabriela Pugliesi não publicava nada nas redes sociais. Parece pouco mas, para quem vive como influenciadora digital, é um hiato significativo. “Vou começar, vou tentar, mas confesso que estou me sentindo egoísta diante de tudo isso que está acontecendo com o mundo, mas faz muito tempo que eu não apareço aqui, também não vi outra forma de c...