Magazine "Eu era muito insensato, brincava com a doença", diz Cauan após se recuperar da Covid-19 Ele afirmou, no programa Encontro (Globo), que acredita ter se recuperado não só fisicamente, e se tornado uma pessoa melhor

O cantor Cauan Máximo, 38, que faz dupla com Cleber, fez um relato emocionado, nesta terça-feira (25), após se recuperar do novo coronavírus. Ele afirmou, no programa Encontro (Globo), que chegou a pensar que seria melhor morrer, mas acredita ter se recuperado não só fisicamente, e se tornado uma pessoa melhor. "Eu tive dois momentos muito difíceis, em que fiquei...