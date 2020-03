Magazine 'Eu e minhas crias', diz Andressa Suita ao mostrar tatuagem de leoa no braço Modelo é mãe de dois meninos, frutos do relacionamento com o cantor Gusttavo Lima

Andressa Suita usou as redes sociais para mostrar a tatuagem que fez em homenagem aos filhos no braço esquerdo. A modelo é casada com o cantor Gusttavo Lima. Os dois são pais de Samuel, de dois anos, e Gabriel, de um. “Mãe leoa sim. Eu e minhas crias”, escreveu Andressa na legenda da série de fotos que publicou no perfil oficial dela no Instagram. É possível ver na ...