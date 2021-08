Magazine Eu a amo com todas as minhas forças, diz Vitão sobre Luísa Sonza Cantor afirma que ele e Luísa sempre serão uma família

Quase dez dias após o anúncio do fim da relação com Luísa Sonza, 23, Vitão, 22, diz que a cantora e ele sempre serão uma família. "Eu a amo com todas as minhas forças. Estaremos juntos para tudo, e é isso", afirmou, comentando brevemente os ataques de ódios que sofreu durante o tempo em que namorou com Sonza. "Foi muito difícil. Todo mundo pode imaginar, nós já fal...