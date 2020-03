A psiquiatra Melissa Duarte lembra que o vício em celular tem até nome: nomofobia, termo utilizado para pessoas que têm medo irracional de ficar sem o aparelho. Para ela, a pandemia do novo coronavírus contribui para que crianças, que estão sem poder ir para a escola e para a rua, e adultos, que têm nos instrumentos a principal fonte de entretenimento e informação, utilizem ainda mais os aparelhos. Mesmo assim, ela explica que é preciso reforçar uma “etiqueta” no uso.

“É importante monitorar o tempo de exposição às telas e os horários. Evitar o uso antes de dormir para não prejudicar a qualidade de sono, por exemplo”, explica. Adquirir o hábito de realizar primeiramente as tarefas do dia, para em seguida consumir os conteúdos digitais, por exemplo, ajuda e reforça o hábito de não procrastinação das tarefas do cotidiano. “No entanto, não podemos esquecer que, em época de isolamento social, essa ferramenta está sendo usada como ferramenta de conexão humana”, destaca a psiquiatra.