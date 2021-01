Magazine Eterna Elis Regina: em 19 de janeiro de 1982, o Brasil perdia uma de suas vozes mais importantes

Em 19 de janeiro de 1982, o Brasil perdia uma de suas vozes mais importantes. Elis Regina morreu com apenas 36 anos, no auge de sua carreira e deixando três filhos. Com voz e presença de palco imponentes, interpretações intensas e posicionamentos fortes, foi aclamada nacional e internacionalmente, sendo comparada a cantoras como Ella Fitzgerald e Billie Holiday. O POPULAR l...