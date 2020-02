Nos últimos anos, diversas pesquisas revelaram que inúmeras plantas, incluindo aquelas que nascem no Cerrado, são valiosos bálsamos para dores, inflamações, no tratamento e na prevenção de diversas doenças, das mais corriqueiras às mais graves. O professor César Koppe, do Laboratório de Genética do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília (UnB), em uma pesquisa com um dos frutos mais típicos da região, atestou que o pequi é uma fonte quase inesgotável de boas notícias para nosso organismo.

O trabalho constatou que a polpa, que fica em torno de seu caroço espinhoso, tem substâncias que podem auxiliar no tratamento de problemas respiratórios, como bronquite e gripes, além de ser eficiente no controle de certas células tumorais. Entre as formas de emprego, segundo o estudo publicado pela UnB, há a que mistura a polpa com mel de abelha, fórmula que resulta num expectorante. Em outra ponta da pesquisa, avaliou-se o efeito do extrato aquoso da polpa no controle de efeitos colaterais de tratamentos de câncer, como a quimioterapia.

O pequi também vem sendo apontado como um aliado na luta contra doenças crônicas e também na prevenção de problemas cardíacos. Uma patente nesse sentido foi conferida à UnB, com autorização para a produção de cápsulas do produto com fins fitoterápicos. A gama de benefícios do fruto mais típico do Cerrado vai além, já que seu óleo tem a capacidade de combater radicais livres. Entre outras finalidades, ajuda a manter a pressão arterial controlada, auxilia no tratamento de inflamações e vem sendo recomendado até para atletas.

Outra pesquisa, esta na UFG, demonstrou que duas outras plantas do Cerrado, o araticum do campo e o manacá, são excelentes para tratar úlceras gástricas. Professor do Departamento de Ciências Biológicas da regional de Catalão, Anderson Luiz Ferreira descobriu que o emprego de extratos das duas espécies tiveram efeitos próximos aos de remédios comerciais para o mesmo fim. Em entrevista à assessoria da universidade, o pesquisador disse que isso comprova certos saberes populares sobre o poder desses vegetais.

Já há até livros publicados sobre plantas medicinais típicas do bioma Cerrado. O professor Luiz Cláudio di Stasi, da Universidade Paulista (Unesp), lançou Plantas Medicinais do Cerrado, em que identifica 72 espécies com propriedades específicas no combate a várias doenças. Entre elas estão o cipó-de-São-João, recomendado para diarreias e bronquite, e a gabiroba, cuja infusão com seu caule e folhas é boa para problemas no trato urinário e no intestino. Também há o Guia de Plantas Medicinais, de A a Z, com 76 espécies listadas e aprovadas pela ciência.

Para que determinada planta torne-se um produto fitoterápico, o Ministério da Saúde tem um programa específico para a área e um comitê de monitoramento e avaliação. Um documento informa as etapas necessárias para que isso aconteça, desde as pesquisas científicas até a devida instrução para manejo de insumos em sua fabricação. A produção de fitoterápicos deve ser regulada, uma vez que essas mesmas plantas, como qualquer outro medicamento, devem ser consumidas em dosagens específicas, podendo ser tóxicas quando mal ministradas.