Estudo mostra que a maioria dos casos de retirada das amígdalas são desnecessários Apenas 12% das cirurgias realizadas em mais de 1,6 milhão de crianças inglesas entre 2005 e 2016 foi clinicamente justificada

Apesar de eficiente no combate à amidalite crônica, a cirurgia de retirada das amídalas não é consenso entre especialistas. Uma reportagem recente da BBC mostrou que pesquisa realizada na Inglaterra constatou que nove em cada dez operações do tipo são desnecessárias. Publicado no The British Journal of General Practice, o estudo analisou os registros de mais de 1,6 milhão ...