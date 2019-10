Magazine Estudo indica as três músicas mais adequadas aos exercícios intensos A pesquisa foi publicada na revista científica Psychology of Sport and Exercise, no início de julho

Generalidades à parte, um estudo publicado na revista científica Psychology of Sport and Exercise, no início de julho, deu nome aos bois e trouxe as três músicas classificadas pelos pesquisadores como mais adequadas (e motivadoras) aos exercícios intensos: Let’s Go (Calvin Harris, feat Ne-Yo), Bleed It Out (Linkin Park) e Can’t Hold Us (Mackelmore e Ryan Lewis).O segr...