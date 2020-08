Magazine Estudo aponta que reposição de testosterona para fins estéticos pode causar ACV Na pesquisa, foram analisados 39 mil homens, divididos em dois grupos, um com o hormônio masculino abaixo do normal e outro com índices dentro do padrão

Estudo publicado no final do ano passado na revista científica Jama Internal Medicine alertou que a terapia de reposição de testosterona para fins estéticos pode causar AVC, tromboembolismo venoso e ataque cardíaco. Na pesquisa, foram analisados 39 mil homens, divididos em dois grupos, um com o hormônio masculino abaixo do normal e outro com índices dentro do padrão, mas ...