Magazine Estudantes de Arquitetura realizam pesquisa sobre prédios abandonados da Avenida Goiás “A via é um marco histórico para o Brasil Central e representa uma ode ao moderno e ao novo", aponta Flávia Alves

As pastas, papéis e pranchetas nas mãos revelam que as estudantes de arquitetura Flávia Alves, 23, e Ludmilla Marques, 28, não estão a passeio pela Avenida Goiás. Flávia, vinda do interior, faz uma pesquisa para seu projeto de conclusão de curso sobre os prédios ociosos e abandonados da avenida mais emblemática da cidade. “A via é um marco histórico para o Brasil Central ...