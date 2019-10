Magazine Estudante tatua rosto do autor de “Caneta Azul” no peito Joselito Júnior também tem um desenho do “Negão do WhatsApp” estampado em uma das coxas

Quando curtir e compartilhar não é mais suficiente, o que faz um aficionado por memes? Tatuagens, é claro. Pelo menos esse parece ser o mote do estudante de Música Joselito Júnior, que depois de gravar no corpo o “Negão do WhatsApp”, resolveu aplicar na pele também o mais novo sucesso da internet brasileira: o vigilante maranhense Manoel Gomes, compositor do “hit” Caneta A...