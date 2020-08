Magazine Estridência dos Barões da Pisadinha revolucionou o forró no Brasil A ascensão dos Barões, que deixaram de ser desconhecidos para figurar entre os artistas mais ouvidos do País, foi rápida

O primeiro disco dos Barões da Pisadinha não foi lançado exatamente pela banda. “Não foi nem a gente que subiu, alguém botou no YouTube. Quando a gente foi ver, foi uma surpresa. Estava lá, depois de coisa de 15 dias, mais de 1 milhão de visualizações”, conta o vocalista, Rodrigo Barão.O álbum, um disco promocional com as primeiras gravações de Rodrigo ao lado...