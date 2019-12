Magazine Estrela da mesa Uma das frutas mais populares da ceia, ameixa é rica em antioxidante, fonte de vitaminas e uma das melhores aliadas do trânsito intestinal

Ceia de Natal que se preze tem de ter ameixa. Ao lado dos pêssegos e das uvas, a fruta suculenta e doce é uma das mais populares nas festas de fim de ano. “Eu adoro, mas aqui em casa a ameixa tem lugar na geladeira o ano inteiro”, explica a profissional da beleza Mônica Ferreira da Silva e Oliveira, de 50 anos. O motivo vai bem além do sabor: a fruta contribui com diversos be...