Magazine Estreia internacional Atriz Nanda Costa fala sobre sua participação no filme Monster Hunter: “Me senti começando”

Com Monster Hunter, a atriz Nanda osta, 34, fará sua estreia em uma produção de Hollywood. Ela falou sobre essa experiência durante painel da CCXP Worlds. Também participaram a estrela do filme, Milla Jovovich, o marido dela e diretor do produção, Paul W.S. Anderson, e o ator mexicano Diego Boneta, que também está no elenco.Baseado em um game de sucesso, Nan...