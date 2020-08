Magazine Estreia 3ª temporada de “Agentes da S.H.I.E.L.D.”

Os fãs das histórias de super-heróis da Marvel Comics podem comemorar. A terceira temporada da série Agentes da S.H.I.E.L.D. entra no ar a partir desta terça-feira, na grade da Rede Globo, logo depois da exibição do programa Conversa com Bial. A série é baseada na organização homônima da Marvel e, ao longo da trama, existem várias referências aos acontecimentos de filmes ...