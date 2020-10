Magazine Estranho hoje? Normal amanhã?

“Por que nossos olhos estão estranhando o que era estranho antes e normal agora?”, questiona a professora da UFG Marlini Dorneles. A profissional promove uma oficina de dança inclusiva dentro da programação do festival Procena, que discute e explica as relações de dança e acessibilidade durante o período de isolamento social, ante a pandemia do novo coronavírus. “Na ...