Estréia da semana convida os telespectadores a acompanhar a vida de um juiz

Imagine acompanhar a vida de um juiz acuado por criminosos e refém do sistema legal por 24 horas. O convite é feito, pelo menos na ficção, pelo cineasta Ricardo Mehedff, nome por trás do longa Foro Íntimo – uma das estreias da semana no Cine Cultura. Inspirada em fatos reais, e rodada em preto e branco, a trama nasceu de notícias sobre juízes que viviam sob proteção po...