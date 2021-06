Magazine “Estou voltando para as minhas origens”, afirma Felipe Araújo sobre novo disco Recém-lançado, o projeto Check tem cinco faixas e traz uma sonoridade que lembra o início da sua carreira

Mais romântico. Assim está o repertório da primeira parte do projeto Check, do cantor goiano Felipe Araújo. Recém-lançado, em formato EP com cinco faixas, traz uma sonoridade que lembra o início da sua carreira, quando ele gravou o DVD 1, 2, 3 (2016) em Goiânia. As faixas são mais melódicas, as famosas sofrências, assim como foi na época do primeiro grande sucesso da c...