Magazine “Estou vivo e na ativa”, diz João Donato

Nascido em 1934, em Rio Branco (AC), João Donato toca piano e acordeão, além de ser compositor de mão cheia com mais de 500 canções no currículo. Na época da bossa nova, o artista esteve em contato com os maiores expoentes do movimento, como João Gilberto, Vinicius de Moraes e Tom Jobim. No entanto, sua sonoridade nunca ficou presa somente ao estilo, uma vez que sempre ...