Magazine “Estou no meu melhor momento” afirma Marília Mendonça Ao POPULAR, a cantora ainda revelou que não existe “rivalidade no feminejo” e que gosta de ser intitulada de “brega”

Ela conquistou o Brasil expulsando o infiel de casa, dizendo que amante nunca vai casar e que o seu cúpido só traz lixo. Na nova safra de sofrência, a goiana Marília Mendonça – que volta a fazer show em Goiânia nesta semana no evento Inter (veja programação) – segue à risca a receita de sucesso dos discos anteriores no repertório do projeto Por Todos os Cantos, com o qu...