Magazine “Estou muito empolgado com minha carreira solo” afirma Di Ferrero

Nova sonoridade Não gosto de rótulos. Desde que lancei o meu primeiro single, Sentença, eu encontrei um caminho para o meu som que é uma levada pra cima e com mensagens positivas. Faço músicas de coisas que sinto e vivo e isso é a minha grande inspiração. Todas as faixas do meu álbum solo saíram de forma orgânica, de violão e daí elas foram para outras lin...