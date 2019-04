Magazine “Estou lisonjeada” revela Déia Lúcia, mãe de Paulo Gustavo

Como está o coração para a estreia do espetáculo? O coração está batendo a 220 por hora. Está bravo, viu? Estou com muita expectativa para estar no palco cantando junto com o Paulo Gustavo. O que significa voltar aos palcos ao lado do Paulo Gustavo? Sempre cantei na noite, era crooner, cantava nas festas, casamentos, aniversários, mas nunca fi...