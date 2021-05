Magazine “Estou igual criança”

O apresentador André Marques completa 27 anos de Rede Globo este ano e afirma que a experiência de apresentar o reality No Limite o fez ter a sensação de quando começou em Malhação, aos 14 anos, para interpretar o inesquecível personagem Mocotó. “Estou me sentindo uma criança no parque de diversões pela emoção e pelos desafios de fazer algo novo. É um dos momentos mais...