Magazine 'Estou dançando mais do que eu imaginava', conta Ney Matogrosso ao POPULAR Novo show do cantor, Bloco na Rua, será apresentado nesta sexta-feira (6), às 20 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás

Era para ser uma turnê menos performática. Quando pensou no novo show, Bloco na Rua, que será apresentada nesta sexta-feira (6), às 20 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás, o cantor Ney Matogrosso, 78 anos, planejou algo mais preocupado com as execuções de voz. Ideia que acabou não indo para frente. “Engraçado que era para dançar menos, mas estou vendo que est...