“A facilidade que ele tem para mexer nas palavras e ir construindo frases surpreendentes me tira do sério, me desconcerta. Queria saber escrever como ele. Queria ter essa facilidade.” As palavras introdutórias do letrista Carlos Brandão para o texto de apresentação do livro Avião de Papel resumem muito bem os poemas de Rosa Neves. Ao longo das páginas publicadas no último mês pela NegaLilu Editora, o escritor goiano salienta em poemas visuais e curtos os desejos da vida e os amores do mundo.

Por diversas vezes, Rosa Neves explora a paisagem de Goiânia para narrar acontecimentos cotidianos que lhe fogem das mãos. O leitor passeia, por exemplo, por um saudoso Lago das Rosas, no Setor Oeste, e vai até ao encontro do próprio poeta na Praça Cívica, no Centro. O interior e o vazio do quarto escuro, o cigarro quase no fim e a intimidade soturna do poeta sublinham a simetria de uma poesia que se camufla na sombra e evapora no céu.

Estreia em voo solo, Rosa acentua em Avião de Papel uma literatura cotidiana e autobiográfica, o desejo de morte e de vida diante os sonhos juvenis e a paixão pelo mundo. Aos 22 anos, o autor trilha caminhos da autopublicação em zines, antologias e e-books. Em 2020, por exemplo, o escritor havia lançado Dança Comigo enquanto Eles Dormem (Coletivo Fiasco), que destaca o silêncio da noite, o amor e as redescobertas do coração.

Sem título

“acho que estou pronto para voltar aos estudos,

digo, à academia. o pensamento da morte já não

sequestra tanto. ontem era ideia quente, hoje é

frio. nesta hora, tudo é frio. Agasalho-me”