Estimáveis tesouros

Comida goiana, centro cultural, arte urbana, clube e praças: conheça o Setor Sul mais perto

Gostosura no pratoNão há receita que caiba mais no Setor Sul do que comer sem culpa. O bairro reúne diferentes pontos da gastronomia tradicional de Goiânia, a exemplo da pamonha, da comidinha caseira e do pão de queijo. Diversos locais espalhados pelas principais avenidas e vielas, como 83 e 91, oferecem qualidade de serviço, a exemplo restaurantes, lanchonete...