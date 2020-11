Magazine Estimáveis coadjuvantes

Alguns outros mercados espalhados por Goiânia, fora da região central, também ilustram hábitos e peculiaridades dos goianos. É o caso, por exemplo, do Mercado Municipal Pedro Ludovico, fundado em 1963, que mantém uma estrutura física parecida com a do Mercado de Campinas. Com menos bancas e área reservada para eventos culturais e feiras livres, o espaço está localiza...