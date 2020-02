Magazine Estilo naïf é tema de debate no projeto Encontro na Arte, na Arte Plena Casa Galeria

Os artistas plásticos Helena Vasconcelos, Américo Poteiro (foto) e Manoel Santos são os convidados desta quarta-feira, às 19h30, no projeto Encontro na Arte, na Arte Plena Casa Galeria. Os três adeptos do estilo naïf vão responder perguntas sobre o tema e falar sobre suas carreiras. A apresentação e mediação fica por conta do anfitrião, Sandro Tôrres. O evento é faz ...