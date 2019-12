Magazine Estampado na memória Goiana tratou de pesquisar três diferentes azulejos de espaços distintos e o resultado pode ser visto em projeto de pesquisa, pela Universidade Federal de Goiás (UFG)

Foi de olho no chão que a designer de moda Sophia Rodrigues Diniz começou a prestar atenção nas estampas e desenhos dos pisos do Centro de Goiânia. Memória das evoluções urbanísticas e arquitetônicas da cidade, os azulejos ajudam a entender as transformações da região central. Também mostram como a capital mudou para chegar até aqui. A goiana tratou de pesquisa...