Magazine “Estamos nessa vida para melhorar”, diz Claudia Raia sobre isolamento social Atriz fala sobre também sobre economia da cultura e sobre o otimismo que mantém acerca de um mundo melhor pós pandemia

Uma das artistas mais completas do Brasil, Claudia Raia está em sua casa, no isolamento social, junto de seu marido, Jarbas Homem de Mello. Com os problemas trazidos pela pandemia do coronavírus, a atriz de 53 anos, como todos os brasileiros no momento, tem se desdobrado em manter seu equilíbrio físico e mental, arrumando formas variadas para preencher seu tempo. Tarefa c...