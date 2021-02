Magazine Estamos de olho! BBB 21 tem sido marcado por polêmicas sobre bandeiras caras a movimentos sociais. Especialistas alertam para não confundir o que acontece lá com o as lutas aqui fora

É eita em cima de vixe! A edição deste ano do Big Brother Brasil (Globo) tem fornecido combustível farto para discussões e incendiado as redes sociais. Misturando anônimos e famosos, o time de participantes do reality show mais visto do País, com apenas três semanas no ar, já suscitou várias polêmicas, com direito a embates em que vieram à tona questões como id...