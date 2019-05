Magazine Estado suspende editais do Fundo de Cultura Publicada ontem no Diário Oficial, suspensão pode comprometer continuidade do incentivo

A notícia pegou a classe artística de surpresa. O Diário Oficial do Estado publicado ontem contém aviso de “suspensão dos editais 2018 do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC) sine die”, o que significa sem data futura prevista. Os resultados dos processos, que já estavam em andamento, seriam publicados no dia 24, de acordo com o cronograma original do program...