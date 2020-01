Magazine Estado cogita OS para manter Filarmônica de Goiás Situação atual de contratação dos músicos foi considerada ilegal pelo TCE, o que obriga o governo a alterar natureza jurídica da relação

Um imbróglio jurídico coloca em risco o funcionamento da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG), motivo de orgulho para os goianos. Os músicos – 50 no total - atualmente têm contrato temporário e nesse regime de trabalho não podem atuar mais, segundo recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que constatou ilegalidade. Algumas alternativas para resolver a situaçã...