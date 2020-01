Magazine Estação amarela

Até fevereiro, período que antecede o carnaval, é fácil avistar o amarelo do pequi nas vendinhas do Centro. Depois do período, a estação do fruto termina, abrindo lugar à outras iguarias do Cerrado: cajá-manga, cagaita, baru, buriti, mangaba, araticum, murici, jatobá, gabiroba. O que não faltam são frutos tipicamente de Goiás que são vendidos aos montes na região. “A gent...