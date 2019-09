Magazine Estão abertas inscrições para o 3º Morce-GO Film Festival

As inscrições para o festival de filmes Morce-GO Vermelho – Goiás Horror Film Festival (foto) seguem até sexta-feira. Este ano o festival será realizado em Goiânia, no final de outubro. Serão aceitos filmes curtas-metragens com duração de até 25 minutos e longas, nas categorias de ficção, experimental e animação. Todas as produções devem contemplar o gênero terror e t...