Magazine 'Essa tem sido a melhor turnê da minha carreira', diz Milton Nascimento em entrevista

Como está sendo reviver os discos do Clube da Esquina em turnê? Tenho dito que essa tem sido a melhor turnê da minha carreira. A gente já rodou praticamente o Brasil inteiro e também já estivemos em nove países em 2019, e em todo lugar as pessoas receberam a gente com um carinho que eu jamais imaginei. Boa parte das canções dos discos foi criada numa ...